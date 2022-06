Das Sommerkino in Wittenberg startet

Hier wird in Kürze die Leinwand aufgebaut: Stefan Kretschmar auf dem Cranach-Hof in der Schlossstraße

Wittenberg/MZ - Die gute Tradition wird auch in diesem Jahr fortgesetzt: Es gibt wieder ein Wittenberger Sommerkino. Eines also unter freiem (Nacht-)Himmel und an einem kulturhistorisch interessanten Ort: im Cranach-Hof in der Schlossstraße. Bereits am kommenden Samstag ab 21.30 Uhr läuft der erste Film, ein erfolgreicher Streifen aus Deutschland nach einem Bestseller - die „Känguru-Chroniken“.