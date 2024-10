Kürzlich wurde die Werkschau der Kreativ-WG des Dorfgemeinschaftshauses in Schköna eröffnet. Was es zu bestaunen gibt.

Schköna/MZ. - Kreativität fängt bei den beiden Gruppen der Kreativ-WG des Dorfgemeinschaftshauses Schköna bereits bei den Namen an. Sind die einen die Küchenkeramikerinnen, nennen sich die anderen Stubenmalerinnen. Das hat auch seinen Grund.

In der Werk- oder Wohngemeinschaft werkeln die Keramikerinnen in der einstigen Küche der ersten Etage des Hauses, und die Malerinnen nutzen die Stube. Doch am Freitagabend wurde die gesamte Etage zur Galerie.

Die Mitglieder der Kreativ-WG luden zur Vernissage ihrer ersten gemeinsamen Werkschau „LebensArt“ ein. Und zahlreiche Schkönaer und Gäste nutzten die Einladung. So war der Platz knapp. Und was es in den drei Räumen zu sehen gab, ist schon ein „Chapeau“ wert.

So haben die Stubenmalerinnen, zu denen sich die sechs Frauen Heike Ludwig, Elke Neumann, Isolde Plahl, Gabriele Schiebel, Ilona Vieweg und Heidi Zimmermann zusammengeschlossen haben, immerhin gut 75 Werke, die sie auf Papier oder andere Materialien gebannt haben, zur Ausstellung gebracht. Ob Acryl, Pastell oder Zeichnung, jede der Künstlerinnen hat ihren eigenen Stil entwickelt. Das zeigt sich auch in den Motiven: Landschaften, Pflanzen, Tiere oder etwas aus der Fantasie.

So auch die vier Küchenkeramikerinnen Heike Kapfenberger, Heike Müller, Giesela Ronneberg und Steffi Schnepf. Heike Müller prägte den schönen Satz auf die Frage, was sie so machen. „Wir nehmen einen Klumpen Ton und entfernen von ihm alles, was nicht nach Frosch aussieht.“ Diese keramischen Tierchen begegnen einem des öfteren in der Ausstellung. Aber auch andere lustige Gesellen – vom Pilz über die Küchenwürmer bis zum bunten Gefäß mit einem sympathischen Lächeln.

Wer diese besondere Ausstellung in Augenschein nehmen will, hat noch bis zum 31. Dezember Gelegenheit: jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 034955/20654.