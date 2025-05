Köthen/MZ. - Nach knapp fünf Jahren soll die B185 an der Prosigker Brücke in Köthen am kommenden Montag wieder freigegeben werden. „Geplant ist, dass der Verkehr ab dem späten Nachmittag wieder zwischen der Einmündung Quellendorfer Straße und dem Bahnübergang in der Prosigker Kreisstraße rollen kann“, teilt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt mit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.