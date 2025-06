Wochenend-Empfehlungen: Kinderflohmarkt und Mittsommerkonzert in Wittenberg, Kreativmarkt in Trebitz, Chorkonzert in Dessau und Musik in Wörlitz.

Das ist am 21. und 22. Juni in Wittenberg und Umgebung los

Wörlitz, Insel Stein: Die Komödie „Der Diener zweier Herren“ (Szene mit Edgar Sproß und Jan-Eric Meier) ist am Sonntag um 18 Uhr auf der Insel Stein in Wörlitz zu sehen. Das Anhaltische Theater führt das Goldoni-Stück auf.

Wittenberg/MZ. - Das Wochenende vor dem Ferienbeginn Ende Juni hat es wieder in sich. Veranstalter überschlagen sich mit ihren Angeboten. Eine Vielzahl hat der Elbe-Kurier in dieser Woche schon vorgestellt. Gleichwohl gibt es noch einige weitere Tipps für Wittenberg und Umgebung:

Wittenberg, Schlosshof: Zum fröhlichen Marktplatz soll am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr der Wittenberger Schlosshof werden. Beim Kinderflohmarkt unter dem Motto „Von Kindern für Kinder“ dreht sich alles um Spielzeug, Bücher und kleine Schätze. Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren können hier ihre Spielsachen verkaufen, tauschen oder verschenken – und dabei anderen eine Freude machen. Stöbern, feilschen und handeln sei ausdrücklich erwünscht, heißt es in der Einladung.

Wittenberg, Melanchthongarten: Stimmungsvolle Musik vor einmaliger Kulisse zur Mittsommernacht verspricht am Sonnabend, ab 17 Uhr, das Open-Air-Konzert des Salonorchesters Wittenberg im Garten des historischen Melanchthonhauses, Collegienstraße 60. Das besondere Musikerlebnis lehnt sich an die Midsommar-Feste an, die in skandinavischen Ländern am längsten Abend des Jahres gefeiert werden. Das Salonorchester stellt seinen Auftritt unter das Motto „Lass uns den Sommer genießen, denn er ist unser Leben!“ Sowohl Klassikfans als auch Liebhaber moderner Musik kommen dabei auf ihre Kosten. Zu hören sind unter anderem Werke von Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Alberto Ginastera, einem argentinischen Komponisten. Einige Titel werden von Tara Thormann und Lena Köppe tänzerisch ausgestaltet. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Trebitz, Wittenberger Chaussee 30: Zum ersten Kreativmarkt in der Region wird am Sonntag von 10 bis 16 Uhr in Trebitz eingeladen. Besucher können liebevolle Handmade-Unikate von Künstlern aus der Umgebung entdecken. Angeboten wird eine kunterbunte Mitmachstraße für Kinder. Daneben gibt es gemütliche Sitzplätze zum Verweilen im Gartencafé.

Dessau, Tierpark: Unter dem Motto „Elbtour 2025 – Gemeinsam unterwegs“ gibt es derzeit eine einzigartige musikalische Reise, die in die Region kommt. Am Sonntag singt der Chor der Walderseer Grundschule „Am Luisium“ mit Rolf Zuckowski und zwei weiteren Chören des Elbkinderlandes vor dem Mausoleum im Tierpark in Dessau. Das Konzert um 12.30 Uhr wird unterstützt von den Buxtehuder Stieglitzen und den Blankenäschen aus Hamburg. Tickets gibt es ab sechs Euro für Kinder und elf Euro für Erwachsene.

Wörlitz, Park: Für Besucher, die im Gartenreich Musik erleben wollen und bei einem Spaziergang auch Wissenswertes über die Orte erfahren möchten, bietet sich an diesem Sonnabend das Wandelkonzert an. Es startet um 14 Uhr im Park Wörlitz, Treffpunkt Amtsfähre. Mitarbeitende der Kulturstiftung führen die Gäste durch den Park. An geeigneten Stellen wartet Consortio Anhaltino mit einem kleinen Programm auf. Den Abschluss des Nachmittags bildet eine Kaffeetafel im Garten der Fürstin.

Kurztipps zur Erinnerung

Oranienbaum, Biosphärenreservat an der B107, Informationszentrum Auenhaus und Außengelände, Sa., 11-17 Uhr: Sommerfest mit Bastelstrecke, Infoständen, Percussion-Musik (13-14), Vorträgen, Führung und Filmvorführung

Wittenberg, Marktplatz und Innenstadt, Sonnabend, ab 13 Uhr: Christopher Street Day „Vielfalt sichtbar machen“ mit Demonstrationszug (14 Uhr) und Bühnenprogramm ab 15.30 Uhr

Mühlanger, Sa. ab 14.30 Uhr und So. ab 10 Uhr: Park- und Heimatfest,

Seegrehna, Kirche, 21. Juni, 17 Uhr: Sommermusik mit Schülern der Musikschule, Gruppe „Höfisch Gesang“ und Instrumentalgruppe

Mochau-Thießen, Sportpl., Sa. und So., jeweils ab 11 Uhr: Dorf- und Sportfest

Jessen, Weingut Hanke, Sonnabend, 15 Uhr: Erdbeerfest

Wartenburg, Kirche, Sonnabend, 17 Uhr: Akkordeon-Ensemble der Kreismusikschule gibt Mittsommerkonzert

Coswig, rund um Klosterhof und an der Elbe, Fr. ab 18 Uhr, Sa. ab 11 Uhr und So. ab 10 Uhr; Stadtfest

Pretzsch, Sportplatz, seit Mi. bis So.: 20. Elbetreffen der Mitsubishi-Fans