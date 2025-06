Vorschulkinder der Kita „Harzzwerge“ Bad Suderode sind über Wochen im Schwimmbad der Paracelsus-Harzklinik zu Gast gewesen. Welches besondere Angebot hier stattgefunden hat und was die Grundlage dafür ist.

Einzigartiges Angebot in Bad Suderode

Bad Suderode/MZ. - Gespannt und aufgeregt stehen die „Wiesenzwerge“ am Rand des Schwimmbeckens in der Paracelsus-Harzklinik Bad Suderode. Seit März haben die Vorschulkinder aus der Kindertagesstätte „Harzzwerge“ Bad Suderode an einem besonderen Kurs teilgenommen.