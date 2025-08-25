Coswig/MZ. - Landrat Christian Tylsch (CDU) hat am Donnerstag das Logistikzentrum von Ernsting’s Family in Klieken besucht. Hier wird seit 1993 jeden zweiten Tag Ware versandt in 1.012 Filialen. 450 Mitarbeiter arbeiten hier mit dem Betriebsleiter Thomas Mücke, saisonal unterstützt durch 200 weitere. Das gesamte Unternehmen mit insgesamt 12.500 Angestellten erwirtschaftet in Deutschland, Österreich und den Niederlanden rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz. Der Konzern macht dabei vieles selbst: von der Logistik bis zum Deko-Konzept für das Schaufenster. Wie der Landkreis erklärte, sei signalisiert worden, dass der Standort zukunftssicher sei. Erweiterungen seien geplant – auch in Hinblick auf die Internationalisierung des Unternehmens.