Ministerpräsident Haseloff und Bürgermeister Seidig empfangen am Montagnachmittag Botschafter aus Estland und Lettland im Alten Rathaus. Warum diese in Wittenberg sind.

Darum sind Botschafter aus Estland und Lettland in Wittenberg

Bibel-Erstdruck in Wittenberg

Alda Vanaga, Botschafterin aus Lettland, trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Wittenberg ein.

Wittenberg/MZ - Ministerpräsident Reiner Haseloff und Bürgermeister André Seidig haben am Montag im Alten Rathaus die Botschafterinnen Estlands und Lettlands, Marika Linntam und Alda Vanaga, empfangen. Diese trugen sich ins Goldene Buch der Stadt ein.

André Seidig (Bürgermeister Wittenberg), Alda Vanaga (Botschafterin Lettland), I.E. Marika Linntam (Botschafterin Estland) und Ministerpräsident Reiner Haseloff vor dem Alten Rathaus in Wittenberg. (Foto: Jonas Lohrmann)

Hintergrund ist der mögliche Bibel-Erstdruck in Wittenberg im Jahr 1525 in lettischer und estnischer Sprache. Dazu soll vom 15. bis 17. Oktober 2025 eine internationale Tagung stattfinden, die sich mit dem kulturellen Erbe auseinandersetzen wird, wie Dr. Thomas T. Müller, Vorstand und Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt mitteilt. „Experten werden dort zusammengebracht, um das Thema unter die Lupe zu nehmen.“