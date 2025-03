Was die Stadt Coswig ab April auch per Online-Service anbieten wird.

Coswig schaltet Serviceportal frei - Meldestelle in jedem Smartphone

Digitalisierung in Sachsen-Anhalt

Coswig/MZ. - Alle Smartphones der Einwohner der Stadt Coswig und ihrer Ortsteile werden in der kommenden Woche um eine sehr wichtige Funktion erweitert. Jedes Gerät erhält sozusagen eine eigene Meldestelle. Ab 1. April können einige Anträge, Meldungen und Formulare online – also mit dem Handy oder am Computerbildschirm – beantragt und erledigt werden.