Musikalische Zeitreise: Im 500. Jubiläumsjahr des Bauernkrieges erzählen Chöre aus Wittenberg, Zahna und Jessen mit Tönen die Geschichte Müntzers und Luthers neu.

Christoph Reuter aus Berlin hat die Musik für das Müntzer-Oratorium geschrieben, hier bei einer Probe mit den Chören in Zahna

Wittenberg/Zahna/MZ. - „Für uns Sänger des Projektchores des Kirchenkreises Wittenberg ist die Aufführung des Müntzer-Oratoriums ,Solange ihr Tag habt’ eine ehrenvolle Aufgabe, der wir uns gern gestellt haben“, berichtet die Zahnaerin Hannelore Jentzsch, langjährige Sängerin der Kantorei der Stadtkirche St. Marien in Zahna. Folke Strobel vom Gospelchor der Wittenberger Schlosskirche ergänzt: „ Über Texte und Musik des Oratoriums bekommen wir einen ganz neuen Zugang zu den Ereignissen des Bauernkrieges 1525 und besonders zu dem Konflikt zwischen Martin Luther und Thomas Müntzer.“ Beide Sänger wertschätzen ausdrücklich das Engagement des Kreiskantors Michael Weigert, der die musikalische Gesamtleitung des Oratoriums hat.