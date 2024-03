Kemberg/Bad Schmiedeberg/MZ. - Seit geraumer Zeit singen die beiden Chöre, der Volkschor Kemberg und der Chor Bad Schmiedeberg gemeinsam. Der erste Auftritt, den die Sänger und Sängerinnen zusammen absolvierten, war zur Einweihung des Radfahrerdenkmals in Bad Schmiedeberg, erinnern sich die jeweiligen Chorleiter Günther Obst und Giesela Geipel, .

Insgesamt kommen beide Chöre zusammen auf gut 30 Mitglieder. „Das heißt“, sagt Günther Obst aus Bad Schmiedeberg, „es sind sangesfreudig Interessierte immer gerngesehen.“ Nachwuchs wird gebraucht. Denn es können nicht immer alle zu den Proben erscheinen. Diese finden immer abwechselnd in Kemberg – im Gemeinderaum der Kirche – und in Bad Schmiedeberg – im Klubraum der Stadt – statt. Darüber sind alle froh und danken ausdrücklich dafür, die Räume nutzen zu können. Immer mittwochs um 19 Uhr wird gesungen. Wer will ist gern eingeladen mitzumachen und die Chöre stimmgewaltig zu unterstützen. Derzeit wird für zwei Auftritte im April geprobt. Am 12. April wird im Seniorenheim „Haus Barbara“ in Zschornewitz und am Tag darauf in Pretzsch im neu eröffneten Café am Schloss um 16 Uhr gesungen.

Henning Günther am Klavier. (Foto: Klitzsch)

Auch wenn die Chöre zusammen singen, wolle man nicht verschmelzen. Zu unterschiedlich sei die Historie. Die Kemberger Sänger feiern bald das 195. Gründungsjahr. Der Bad Schmiedeberger Chor ist noch recht jung. Nachdem es den Chor „Lyra“ nicht mehr gab, trafen sich Sangesfreudige in einer Interessengemeinschaft zum Singen. Am 20.2.2020 um 20 Uhr wurde dann mit 20 Mitgliedern der Verein gegründet, berichtet Günter Obst. Dann kam es durch Kontakt mit Sybille Schafrin sozusagen zur Verlobung der beiden Chöre. Das Repertoire wurde abgestimmt und einstudiert. Derzeit haben sie 20 gemeinsame Lieder im Gepäck. Dazu noch mit Henning Günther einen Mann am Klavier zur Begleitung. Als Besonderheit singen sie 60 Titel in vier Minuten.