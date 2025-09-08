weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Klangwelten der Romantik: Chor der Frauenkirche Dresden tritt in Wittenberg auf

Der Chor der Frauenkirche Dresden trat mit Kantor Matthias Grünert in der Schlosskirche auf. Der Konzertabend rund um „Klangwelten der Romantik“ begeistert auf ganzer Linie.

Von Erhard Hellwig-Kühn 08.09.2025, 10:56
Der Chor der Frauenkirche Dresden, geleitet von Kantor Matthias Grünert, entführte in die Klangwelten des 19. Jahrhunderts.
Der Chor der Frauenkirche Dresden, geleitet von Kantor Matthias Grünert, entführte in die Klangwelten des 19. Jahrhunderts. Foto: Erhard Hellwig-Kühn

Wittenberg/MZ. - Am Freitagabend verwandelte sich die ehrwürdige Wittenberger Schlosskirche in einen Tempel der Romantik: Der Chor der Frauenkirche Dresden, geleitet von Kantor Matthias Grünert, der auch an der berühmten Ladegast-Orgel zu hören war, entführte das Publikum anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens in die vielschichtigen und leuchtenden Klangwelten des 19. Jahrhunderts. Das Programm umfasste Werke namhafter Komponisten und bot eine ausgewogene Mischung aus Chorgesang und Orgelmusik.