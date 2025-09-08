Der Chor der Frauenkirche Dresden trat mit Kantor Matthias Grünert in der Schlosskirche auf. Der Konzertabend rund um „Klangwelten der Romantik“ begeistert auf ganzer Linie.

Wittenberg/MZ. - Am Freitagabend verwandelte sich die ehrwürdige Wittenberger Schlosskirche in einen Tempel der Romantik: Der Chor der Frauenkirche Dresden, geleitet von Kantor Matthias Grünert, der auch an der berühmten Ladegast-Orgel zu hören war, entführte das Publikum anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens in die vielschichtigen und leuchtenden Klangwelten des 19. Jahrhunderts. Das Programm umfasste Werke namhafter Komponisten und bot eine ausgewogene Mischung aus Chorgesang und Orgelmusik.