Chef des Gewerbevereins in Wittenberg plädiert für eine Rückkehr des Frischemarktes an den alten Standort und hofft auf Unterstützung der Stadtverwaltung. Wie dort reagiert wird.

Wittenberg/MZ. - Die Debatte um die Verlegung des samstäglichen Frischemarktes vom historischen Marktplatz Wittenbergs auf den Arsenalplatz hält weiter an. Nachdem es bereits Anfang April zur Premiere dort von einzelnen Besuchern Kritik hagelte, hat sich jetzt der Altstadthändler und Vorsitzende des Gewerbevereins, Thomas Schneider, in einer Mail an die MZ-Redaktion gewandt.