Vockerode/MZ. - Die Wirtschaftsunion Wittenberg besuchte bei ihrem jüngsten Wirtschaftsstammtisch den XXLkw-Parkplatz in Vockerode. Zuvor gab Gerhardt Hauptstein im erst kürzlich eröffneten Restaurant „Alberts Treibhaus“ einen Abriss der Arbeiten der Hauptstein-Gruppe. So konnte der Chef als eine Neuerung gerade für die Sommerzeit verkünden, dass etwa 25 Caravanstellplätze auf dem Großparkplatz installiert worden sind. Dafür wurde ein eigener Bereich eingerichtet. Nach Anfragen mehrerer Camper wurde diese Nische durch das dortige Personal erkannt und nun auch beworben. So kostet ein 24-Stunden-Ticket für den Caravan 20 Euro. Das ist möglich, sagte Hauptstein den etwa 40 anwesenden Unternehmern, da die Auslastung des Parkplatzes noch nicht so gegeben ist, dass alle Plätze ausgebucht sind. Doch seien schon einige Verträge mit Logistikunternehmen geschlossen. Denn das Areal biete sich an. Ein rund um die Uhr bewachter Parkplatz mit Möglichkeiten der Versorgung aus dem Shop. Duschen und Sanitär gibts ebenfalls für die Trucker. Und das alles in einem Preis.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.