Heimatverein will mit vielen Gästen am 27. und 28. Juni Sommerfest feiern. Es gibt auch wieder ein Entenrennen auf der Aga.

Auf der Aga in Lonzig schwimmen am Wochenende wieder die Entchen um die Wette.

Lonzig/MZ. - In Lonzig steht am letzten Juniwochenende die 28. Auflage des Sommerfestes des Heimatvereins an. Die startet Freitag, 27. Juni, 19 Uhr, mit dem traditionellen Kindervergnügen auf und um den Anger. Da verschönern Mädchen und Jungen als Freitagsmaler die Tanzfläche mit ihren Kunstwerken, unternehmen Fahrten mit dem Feuerwehrauto oder erobern die Hüpfburg, teilt der Heimatverein Lonzig mit.

Dann laden MC Jimi und sein Animations-Team - Häuptling Großer Bär, Clown Olli sowie die Tanzfeen Viktoria und Nina – im Festzelt zur „Mini Disco Time“ ein. Da kann man als „Cowboy und Indianer“ Olli an den Marterpfahl bin-den, mit dem ,,Fliegerlied“ abheben oder bäuchlings die „Robbe“ machen.

Um 21 Uhr folgt ein stimmungsvoller Lampion- und Fackelumzug durchs Dorf. Danach steht im Festzelt eine Tombola mit Glücksfee Birgit an. Einzige Bedingung für die Teilnahme an der kostenlosen Verlosung: Die Kinder müssen bei der Mini-Disco mitgemacht haben.

Im Anschluss geht die heiße Fete mit einer Konfetti- und Seifenblasen-Party weiter. Ob Chart-Hits, Schlager, Ballermann-Knaller oder Oldies: Bei dieser Wunsch-Disco können die Gäste mitbestimmen, wohin die musikalische Reise geht.

Der Samstag startet 14.30 Uhr auf dem Festplatz mit Spielen für groß und klein. Ebenso findet auch das alljährliche Treffen mit früheren Lonzigern statt. Was erwähnte Spiele betrifft: Hier gibt es wieder das beliebte Entenrennen auf der Aga, die durch den Anger fließt.

aneben kann man seine Zielgenauigkeit beim Bierglasschieben beweisen. Treffsicherheit ist auch beim Kegeln oder Torwandschießen gefragt. Ebenso werden eine Bastelstraße und ein Schminkstand aufgebaut, kann man an einer Losbude ohne Nieten einen Gewinn ergattern und natürlich wieder die Hüpfburg erobern.

Für die passende Musik sorgen nachmittags – da gibt es auch den beliebten Kuchenbasar mit selbstgebackenen süßen Verführungen – die „Aga-Taler“ Blasmusikanten. Abends präsentiert DJ Steve Partymusik.

Zu vorgerückter Stunde gibt es noch ein besonderes Highlight. Dann rocken wieder Stars der internationalen Musikszene, dargestellt von fantasievoll kostümierten Heimatvereinsakteuren, bei einer Playback-Show das Festzelt. Bei diesen lustigen Parodien ist Lachmuskelkater schon fast vorprogrammiert.

An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Im Lonziger Steakhaus brutzeln auf dem Grill beispielsweise Roster, Steaks oder Buletten.

An der Aga-Strandbar kann man nicht nur die Sektkorken knallen lassen, sondern auch den Bowle- oder Bierdurst stillen. Alkoholfreie Getränke gibt natürlich ebenso. Wer lieber Süßes mag, für den bieten der Eis- und der Zuckerwattestand sicher das Richtige. Der Eintritt zum Sommerfest ist auch in diesem Jahr frei.