Dessau/MZ. - Eine Strafanzeige wegen Diebstahls hat eine 20-Jährige im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Die junge Frau gab an, dass am Sonntag, 22. Juni, gegen 18 Uhr ihr Kinderwagen verschwunden war. Diesen hatte sie an ihrer Wohnanschrift im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Halleschen Straße abgestellt.

Die Frau hatte anschließend die nähere Umgebung ihrer Wohnanschrift abgesucht und entdeckte ihren Kinderwagen auf Höhe Pestalozzistraße und Tornauer Straße unbeschädigt. Allerdings hatten die unbekannten Täter die im Kinderwagen befindliche Kinderdecke, die Matratze sowie einen Regenüberzug entwendet. Der dadurch entstandene Schaden lag im unteren zweistelligen Bereich.