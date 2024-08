Ihr Campingplatz "Am Großen Lausiger See" bei Bad Schmiedeberg bietet so manches idyllische Fleckchen: André Otto und Sandra Plato

Pretzsch/MZ. - Inzwischen, berichten Sandra Plato und André Otto, „schmeißen“ sie den Laden weitgehend alleine. „Wir haben Hilfen, aber wir haben auch unser Konzept umgestellt.“ Die beiden, inzwischen verheiratet, sind Besitzer und Betreiber vom Campingpark & Wohnmobilhafen „Am Großen Lausiger Teich“ unweit von Bad Schmiedeberg. Und das seit zehn Jahren.

Jubiläum und Bilanz: Ein Jahrzehnt Campingplatz in Bad Schmiedeberg

Ein Jubiläum ist nicht zuletzt Zeit, Bilanz zu ziehen. Und die fällt, bei aller Arbeit, bei allem immensen Zeitaufwand, freundlich aus: „Wir haben den Schritt nie bedauert. Es gab Hürden und Schwierigkeiten, Hochs und Tiefs. Wir haben kein Wochenende und keinen freien Abend. Wir geben uns gegenseitig zwei Mal im Monat einen Nachmittag frei. Aber keiner von uns will zurück ins normale Leben“, sagt André Otto.

Einen Campingplatz zu managen, ist offenbar ein bisschen anders als das „normale Leben“. Sämtliche Probleme, die es zu lösen gilt, „müssen wir lösen“, erklärt Sandra Plato. Sie arbeitete vor der Entscheidung, nach Bad Schmiedeberg zu ziehen und einen Campingplatz zu übernehmen, bei Osnabrück als Erzieherin. Ihr Partner als Vorarbeiter in der Holzindustrie, mit kaufmännischer Ausbildung. Beide gaben ihr altes Leben auf, um ein neues, ein gemeinsames Projekt zu starten.

Oase der Ruhe: der große Lausiger Teich unweit des Campingplatzes.

Dass es der Osten und Bad Schmiedeberg wurden, hat verschiedene Gründe. Den zum Verkauf stehenden Platz, den erschwinglichen Preis, die landschaftliche Weite, die sie reizvoll finden und die im westlichen Teil der Republik so nur selten anzutreffen ist. Selbst Gäste aus Skandinavien freuen sich über die Ruhe und die Beschaulichkeit.

Herausforderungen des Personalmangels erfolgreich gemeistert

Dass es inzwischen so viel Arbeit geworden ist, haben Plato und Otto, die selbst auch Camper sind, so nicht geplant, aber akzeptiert. Das Team am „Lausiger“ war mal deutlich größer, das hat sich in der Coronazeit und mit den Schwierigkeiten, geeignete Leute zu finden für den Job, geändert. „Das ist unsere Antwort auf den Personalmangel“, bemerkt Sandra Plato.

Offen ist der Campingplatz an den Lausiger Teichen nicht mehr das gesamte Jahr, wie anfangs praktiziert. Der Winter ist nun die Zeit zum Ausruhen, zum Entspannen, zum Reisen für das Paar.

Von Ostern bis Oktober indes wird rangeklotzt: Rezeption, Reparaturen, das weitläufige Gelände in Ordnung halten, sich um die Sanitäranlagen kümmern, Besucher betreuen, E-Mails schreiben, Buchführung und anderes mehr.

Hinzu kommt die Gastronomie im Teichhaus, die den Campinggästen vorbehalten ist. Am Nachmittag wechselt André Otto in die Küche und bereitet Essen zu, mal zwei, mal 42 Portionen. „Alles frisch“, betont der Allrounder, der auch beim Kochen Ehrgeiz entwickelt.

Der Eingang zum Campingpark "Am Großen Lausiger Teich" bei Bad Schmiedeberg.

Natürlich ist investiert worden in den vergangenen Jahren, die 200 Stellplätze wurden sämtlich mit Strom ausgestattet, nicht zu vergessen Erneuerungen im Sanitärbereich, es gibt drei Ferienwohnungen.

Dauercamper, die anderswo nicht mehr so gerne gesehen sind, weil „touristisch mehr Geld zu verdienen ist“, belegen knapp die Hälfte der Plätze. Sie kommen unter anderem aus Magdeburg, Leipzig, Halle, sogar aus dem Emsland. Die anderen sind so gebucht, dass die Betreiber zufrieden sind.

Eingepegelt hat sich die Zahl der touristischen Übernachtungen auf rund 10.000 pro Jahr am Campingplatz an den Lausiger Teichen, früher, vor der Übernahme vor zehn Jahren, waren es nur wenige, Dauercamper dominierten damals. Die 10.000 seien völlig okay, sagt das Paar. „Da sind wir gut in der Spur.“ Das lasse sich bewältigen, eben auch zu zweit.

Campingplatz in Bad Schmiedeberg zieht internationale Gäste an

Camping boomt. Besucher kommen von weither. Oft liegen die Niederländer an der Spitze der ausländischen Gäste, manchmal sind es auch die Schweizer. Andere reisen von Frankreich an, aus Spanien, aus Osteuropa, auch Kanada, Neuseeland oder Australien zählen zu den Herkunftsländern.

Radtouristen sind nach wie vor eine feste Größe auf dem Platz, der Elberadweg ist bekanntlich nicht weit. Allerdings dominieren gegenwärtig die Reisemobile, zum Teil rollen riesige Fahrzeuge an. Was kein Problem ist bei dem weitläufigen Gelände. Verlängert habe sich im Übrigen die Aufenthaltsdauer, haben sie beobachtet.

Das Jubiläum nehmen die Campingplatzbetreiber zum Anlass, sich bei Partnern und Gästen mit einer Feier zu bedanken. Kernstück ist eine Tombola, für die Firmen, Händler und Kooperationspartner 400 Gewinne gespendet haben, vom Campingstuhl bis zur Welterbecard. Die Einnahmen aus der Tombola sollen später aufgestockt und der Aktion „Wünschewagen“ des Arbeitersamariterbundes zur Verfügung gestellt werden.