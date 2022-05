Café „LoveLi“ von 21-jähriger Studentin feiert in Wittenberg Eröffnung

Mit Musik und Aperitif ging es am Sonntag in der Collegienstraße los.

Eröffnung Café LoveLi in Wittenberg Collegienstraße mit Elena Bianchi

Wittenberg/MZ/PAD - Mit musikalischer Begleitung von Elena Bianchi hat Lina Masannek am Sonntag ihr Café „LoveLi“ in der Wittenberger Collegienstraße 28 eröffnet. Viele Gäste sind der Einladung der 21-Jährigen gefolgt, um die Pâtisserie-Küchlein zu probieren, bei einem Aperitif die Sonne zu genießen oder die Räumlichkeiten zu betrachten. Geöffnet hat das Café regulär dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Neben den Kuchen bietet die junge Inhaberin auch eine kleine Mittagskarte und ein reichhaltiges Frühstück mit „Smoothie-Bowls“ an. Einen ausführlichen Bericht zur Neueröffnung finden Sie hier.