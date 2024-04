Stadt will prüfen lassen, ob sich aus der Hauptamtlichen Wachbereitschaft wieder eine Berufsfeuerwehr machen lässt. Stadtrat soll am Dienstag das Geld für die Konzeption freigeben.

In der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) werden unter anderem die Schläuche der Wehren gewartet.

Wittenberg/MZ. - Braucht Wittenberg wieder eine Berufsfeuerwehr nachdem diese vor knapp 20 Jahren abgeschafft wurde? Dieser Meinung ist zumindest die Stadtverwaltung – und will den Stadtrat in der kommenden Woche bitten, Geld freizugeben, um ein Konzept dafür aufstellen zu können. Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) hatte dieses Vorhaben bereits mehrfach auf offiziellen Anlässen – etwa dem Neujahrsempfang der Stadt – angesprochen. Am Dienstag soll der Stadtrat das Konzept auf den Weg bringen.