Zu einer kreativen Mitmach-Aktion lädt das Wittenberger Einkaufszentrum„Arsenal” Familien am 28. Juli ein. Was geboten wird und warum das Center sowas veranstaltet.

Bunt und kostenlos: Kreativer Nachmittag für Familien in Wittenberg

Was Familien am 28. Juli im Einkaufszentrum „Arsenal” erwartet.

Wittenberg/MZ/LJ - Das Wittenberger Einkaufszentrum „Arsenal“ lädt am Montag, 28. Juli, zu einer bunten Mitmach-Aktion für Familien ein. Wie Centermanager Eser Yagmur mitteilt, richtet sich das Angebot, insbesondere an Schulanfänger. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr können Kinder kostenlos Turnbeutel mit Farben bemalen.

Passend zum Thema: Neueröffnung im Arsenal: Was hinter dem Wittenberger Waffelhaus steckt

„Alles, was Interessierte mitbringen müssen, ist Kreativität“, sagt Yagmur im Gespräch mit der MZ. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Turnbeutel werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Die Bastelaktion ist Teil einer Reihe familienfreundlicher Veranstaltungen, mit denen das Einkaufszentrum neue Besucherinnen und Besucher anlocken möchte.