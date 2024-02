Auf zwei öffentlichen Veranstaltungen stellen sich Coswigs Bürgermeisterkandidaten den Fragen der Einwohner. Es geht unter anderem um die Innenstadt, Tourismus und Windkraft. So unterschiedlich oder ähnlich sind ihre Positionen.

Bürgermeisterwahl in Coswig

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/Serno/MZ. - Am 25. Februar wird in Coswig ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Alle vier Kandidaten stellen sich in der vergangenen Woche den Wählern vor und werden sozusagen ins Kreuzverhör genommen.