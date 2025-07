Ein Streit eskaliert in einer Gartenlaube in Wittenberg. Zwei Männer verletzen einander und kommen ins Krankenhaus. Was laut Polizei passiert sein soll.

Brutale Prügelei in Gartenlaube in Wittenberg – Stich bringt Wende

In einer Gartenlaube in Wittenberg kommt es zu einer brutalen Auseinandersetzung.

Wittenberg/MZ - In einer Kleingartenanlage in der Rheinstraße in Wittenberg ist es am Montagnachmittag zu wechselseitigen gefährlichen Körperverletzungen zwischen zwei Männern gekommen. Nach Angaben der Polizei soll ein 39-Jähriger gegen 15 Uhr die Gartenlaube eines 36-Jährigen betreten und diesen unmittelbar mit einer Stange sowie mit Faustschlägen attackiert haben.

Ein Zeuge habe versucht, den Angreifer von dem Geschädigten zu trennen. In diesem Moment soll der 36-Jährige mit einem messerähnlichen Gegenstand auf den Angreifer eingestochen und ihn verletzt haben. Der 39-Jährige flüchtete anschließend vom Tatort, konnte jedoch ebenso wie die anderen Beteiligten in der Nähe von Einsatzkräften angetroffen werden.

Beide Männer erlitten Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden – der 39-Jährige am Arm, der 36-Jährige im Gesichts- und Armbereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.