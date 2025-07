Das Tierparkfest auf dem Hexentanzplatz in Thale steht bevor. Wie die Vorbereitungen laufen, und worauf sich die kleinen und großen Gäste freuen können.

Tiere, Tanz, Theater: Was den Besuchern des Tierparkfests in Thale geboten wird

Eine besondere Begegnung beim Tierparkfest 2024 in Thale.

Thale/MZ/son. - Der majestätische Uhu schaut mit seinen orangegelben Augen zur Besucherin mit dem hellbraunen Schlapphut. Er scheint sagen zu wollen: Mir stände der viel besser! Das war ein Moment beim zurückliegenden Tierparkfest auf dem Hexentanzplatz Thale. Begegnungen mit Tieren sind auch bei der diesjährigen Auflage des Festes möglich, das am Sonntag, 13. Juli, stattfindet. Die Bodetal Tourismus GmbH – zu der der Tierpark gehört – und der Förderverein des Parks laden ein.

Die Vorbereitungen laufen problemlos: „Es geht alles seinen gewohnten Gang, wir sind gut in der Zeit“, sagt Tierparkleiter Nils Becker. Es ist nicht das erste Fest in der bewährten und beliebten Form. So wird auf der Wiese nahe es Eingangs wieder eine Bühne aufgebaut, auf beziehungsweise vor der einige Programmhöhepunkte stattfinden.

Theater aus Thale zeigt Szenen aus „Die Schöne und das Biest“

Das sind die Eröffnung um 10 Uhr, eine Kinderzaubershow um 10.45 Uhr, Showtänze der „Happy Dancer“ vom SV Stahl Thale gegen 12 Uhr sowie das Kindertheaterstück „Durchgeknallt im Elfenwald“ etwa um 14.45 Uhr. Das Thalenser Theater Fairytale zeigt um 13.30 und um 16 Uhr Szenen aus seiner Sommerproduktion „Die Schöne und das Biest“.

Auf der anderen Seite der Tierpark-Anlage, am Fuchsgehege, gibt es um 12.30 und um 15.30 Uhr Greifvogelshows mit einem Falkner. Ferner laden Tierpfleger zu Fütterungen verschiedener Bewohner des Zoos auf der „Hexe“ ein.

Die "Happy Dancer“ vom SV Stahl Thale treten auch wieder auf. Archivfoto: Sonnemann

An verschiedenen Stationen gibt es Kinderanimationen etwa mit einem Ballonkünstler und einem Zelttunnellabyrinth. Den Besuchern werden Walkacts wie „Die Blütenelfe und Herr Blüterich“ über den Weg laufen. Der Förderverein bietet auch wieder eine große Tombola an, Los-Käufer unterstützen den Verein, der beispielsweise Bauvorhaben im Tierpark umsetzt.

Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Es gelten die regulären Eintrittspreise, der Thalenser Tierpark hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet.