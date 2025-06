Thale/MZ/son. - Schon im vergangenen Jahr hatten Handwerker zwei alte Volieren an einem Weg im Tierpark Hexentanzplatz Thale abmontiert. Zwei neue große Käfige sind längst installiert, Restarbeiten etwa an Holz-Handläufen fanden in dieser Woche statt. In die per Gang verbundenen Volieren soll eine neue Tierart einziehen: Streifenhörnchen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.