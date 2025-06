Franz und Ernie heißen die beiden Greifvögel, die aktuell im Tierpark Hexentanzplatz in Thale trainiert werden. Was ihre Aufgabe sein wird, und welchen Geheimtipp sich Besucher des Harzer Zoos nicht entgehen lassen sollten.

Tierpark Hexentanzplatz in Thale

Thale/MZ. - Franz guckt skeptisch. Er dreht den Kopf, seine großen dunklen Augen folgen der Hand des Reporters vor der Voliere. Ansonsten sitzt der stattliche Habichtskauz regungslos auf dem waagerechten Ast. Franz ist im vergangenen Jahr im Tierpark Hexentanzplatz in Thale geschlüpft, wurde per Hand aufgezogen und war später eine Zeit lang in Baden-Württemberg – sozusagen zur Grundausbildung für seine zukünftige Aufgabe im Harz.