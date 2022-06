BI verzichtet auf Bürgerbegehren

Eltern wollen Übernahme in städtische Trägerschaft weiter mit Unterschriften verhindern. Wie es jetzt weitergehen soll - und wie nicht.

Wittenberg - Das Banner am Treppenaufgang gibt die Richtung vor. Alles soll hier bleiben, wie es ist. Weil es doch gut sei. Warum also etwas ändern? Gut zwei Monate nach dem entsprechenden Stadtratsbeschluss sorgt der seitens der Stadt Wittenberg geplante Trägerwechsel bei den Kindertagesstätten „Wortschatzpiraten“ und „Schnatterinchen“ weiter für Proteste der Betroffenen, die sich wie berichtet längst in einer Bürgerinitiative (BI) formiert haben.