Die Betreibergesellschaft des Seniorenparks am Apollensberg ist insolvent. Bewohner bangen um ihr Zuhause, Angehörige sind alarmiert. Nun ist die Immobilie verkauft. Was der Insolvenzverwalter sagt und wie die Stadt reagiert.

Die Betreibergesellschaft des Seniorenparks am Apollensberg ist insolvent.

Wittenberg/MZ. - „Im Seniorenpark im Wittenberger Stadtteil Apollensdorf lässt sich der Lebensabend selbstständig, aktiv und zugleich liebevoll umsorgt genießen. Bei uns finden rüstige, aber auch pflegebedürftige Senioren eine neue Wohnstatt.“ So wird noch in diesen Tagen online unter seniorenpark-wittenberg.de geworben. Doch der gute Eindruck ist trügerisch. Die Betreibergesellschaft des betreuten Wohnens ist insolvent. Den Mietern wurde gekündigt.