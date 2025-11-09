Nach mehr als 20 Jahren gibt Carmen Pottel die Leitung an Andrea Goßler weiter – in einer Zeit, die für viele Betriebe voller Herausforderungen ist.

Bitterfeld/MZ. - Der Kaffee dampft, auf dem Tisch liegen Aktenordner und eine lange Liste mit Terminen, am Computer warten unbeantwortete E-Mails. Durch das Fenster fällt spätherbstliches Licht, während Carmen Pottel und Andrea Goßler vertraut miteinander sprechen. Die eine steht am Ende einer langen Ära, die andere am Beginn ihrer eigenen. Es ist kein lauter Moment, sondern einer, in dem man spürt, dass hier Verantwortung übergeben wird – leise, konzentriert, aber mit Gewicht. Zwischen den beiden Frauen geht es nicht nur um einen Wechsel an der Spitze, sondern um die Zukunft des Handwerks in Anhalt-Bitterfeld – einer Branche, die um Nachwuchs, Anerkennung und klare Perspektiven ringt.