  4. Aufwandsentschädigungen: In ständiger Einsatzbereitschaft für alle: Ascherslebener Feuerwehrleute sollen mehr Geld bekommen

Warum die Kameraden der Ascherslebener Feuerwehren die Höchstsätze der möglichen Entschädigungen gar nicht wollen und welcher Kompromissvorschlag jetzt auf dem Tisch liegt.

Von Kerstin Beier 09.11.2025, 08:15
Die Kameraden der Feuerwehr Aschersleben bei einem mehrstündigen Einsatz auf einem Areal in der Dr.-Wilhelm-Feit-Straße.
Aschersleben/MZ. - Wenn es Ende November im Stadtrat so beschlossen wird, bekommen die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren in Aschersleben und in den Ortsteilen demnächst mehr Geld. Konkret geht es um die Aufwandsentschädigungen sowie um freiwillige Zahlungen für Zusammenkünfte, Treffen und Traditionspflege.