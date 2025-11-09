Aufwandsentschädigungen In ständiger Einsatzbereitschaft für alle: Ascherslebener Feuerwehrleute sollen mehr Geld bekommen
Warum die Kameraden der Ascherslebener Feuerwehren die Höchstsätze der möglichen Entschädigungen gar nicht wollen und welcher Kompromissvorschlag jetzt auf dem Tisch liegt.
09.11.2025, 08:15
Aschersleben/MZ. - Wenn es Ende November im Stadtrat so beschlossen wird, bekommen die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren in Aschersleben und in den Ortsteilen demnächst mehr Geld. Konkret geht es um die Aufwandsentschädigungen sowie um freiwillige Zahlungen für Zusammenkünfte, Treffen und Traditionspflege.