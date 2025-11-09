Reiner Helling spricht in der Jessener Stadtbibliothek über seine Reisen durch Vietnam und China. Was der 75-Jährige dort alles erlebt und weshalb in Dresden alles angefangen hat.

In seinem Vortrag spricht Reiner Helling über seine Reisen durch China und Vietnam und stellt beide Ländern den Gästen der Veranstaltung ausführlich vor. Hinterher werden ihm viele Fragen gestellt.

Jessen/MZ. - Angefangen hat alles 1968 in Dresden. Reiner Helling studiert in Elbflorenz Physik, lernt dort Hien aus Hanoi kennen, dieser wiederum verliebt sich in die vietnamesische Studentin Diem und heiratet sie später. Der Kontakt ist bis heute nicht abgerissen. „Hien ist Professor an der Uni in Hanoi“, ergänzt Helling, der in diesem Jahr das Paar zum wiederholten Mal besucht. Auf seinen Reisen durch China und Vietnam hat der inzwischen 75-Jährige so viele Eindrücke gesammelt, die eigentlich für mehrere Vorträge reichen.