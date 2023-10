Was Reiner Helling über die Kleinbahn Prettin-Annaburg berichtet. Und warum er einen persönlichen Bezug zur Bahnhistorie überhaupt hat.

Darum war die Prettin-Annaburger Kleinbahn für die Region so bedeutend

Historisches in Sachsen-Anhalt

Bahnarbeiter posieren 1927 am Bahnhof Prettin vor der Lok eines Zuges zum 25. Gründungsjahr der Strecke. Ganz rechts im Bild ist Erich Packmohr, geboren 1909, neben seiner Schwester Charlotte, geboren 1905, zu sehen. Ihr Vater Julius Packmohr war seit 1902 und dann viele Jahre der Gründungsdirektor der Bahsstrecke zwischen Prettin und Annaburg, berichtete Reiner Helling.

Annaburg/MZ - Am Sonntag, 15. Juni 1902 startete genau um 8 Uhr und 10 Minuten der erste Zug von Prettin nach Annaburg auf der neuerbauten Kleinbahnstrecke Prettin-Annaburg. Die ereignisreiche Geschichte der Prettin-Annaburger Kleinbahn, von manchen Einheimischen „Laura“ genannt, folgte in den über 90 Jahren ihres Bestehens bis in die 1990er Jahre dem Bahner-Motto: „Unsre Laura, die soll rollen!“.