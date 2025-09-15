Von den Anfängen 1915 bis zur Stilllegung in den 1990er-Jahren: Besucher erleben bei Führung im Kraftwerk Zschornewitz, wie sehr das Werk die Region geprägt hat.

Besucher erkunden während einer Führung den historischen Schaltraum des Kraftwerks Zschornewitz.

Zschornewitz/MZ. - Gigantische Generatoren, mächtige Kesselanlagen und eine Turbinenhalle von beeindruckender Dimension: Wer am Sonntag das ehemalige Kraftwerk in Zschornewitz betrat, spürte sofort, dass dieser Ort mehr ist als ein technisches Denkmal. Mehr als 100 Jahre Energiegeschichte wurden an diesem Tag bei einer Sonderführung lebendig, die zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Hallen des einst größten Elektrizitätswerks Europas lockte.