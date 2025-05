Frühmorgens war Benjamin Zischke am Sonntag im Wittenberger Ortsteil Dobien auf den Beinen. Kurz nach Sonnenaufgang zeigte sich am Himmel ein besonderes Wetterphänomen, das er mit einem Foto dokumentierte und an die MZ-Redaktion sendete, mit der Frage: Was hat es mit diesem Regenbogen ohne Regen auf sich?

