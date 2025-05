Dessau/MZ. - Premiere war im April vorigen Jahres. Da verwandelte sich der Dessauer Marktplatz nach langer, dunkler Winterpause in eine bunte Spiel-, Spaß- und Sportmeile beim ersten Sport- und Kulturfest der Generationen mit Hunderten Besuchern und gut gelaunten Teilnehmern.

Das Vierergestirn der Veranstalter aus der Stadt Dessau-Roßlau, der Volkssolidarität 92, der Stadtsparkasse und der Biber-Akademie war so erfreut und überrascht von der großen Resonanz des neuen Formates, dass eine zweite Auflage erhofft und erwartet werden konnte. Und die findet nun am Samstag, dem 24. Mai, wieder von 10 bis 17 Uhr statt, will Jung und Alt unter dem Motto „Beweg Dich!“ zusammenbringen beim Sport- und Kulturfest der Generationen. „Freigegeben von 0 bis 99“ weist der in der Stadt kursierende Veranstaltungsflyer augenzwinkernd auf die weiten Altershorizont hin. „Das Vorjahr hat uns gezeigt, dass das funktioniert - vom kleinsten Kind bis zum betagten Opa haben sich Menschen an der Ständen getummelt“, sagt Sparkassenvorstand Frank Brakelmann. Er hat auch viele seiner Mitarbeiter zur Hilfe an der Ständen motivieren können. Insgesamt haben um die 100 Ehrenamtliche an der Ständen und beim Verkauf mitgeholfen.

Biber-Olympiade an 20 Stationen rund um den Marktplatz

Den sportliche Part des Festes prägt die Biber-Olympiade rund um Vanja Radic von der Biber-Akademie. Die Olympiade erstreckt sich mit verschiedenen Aufgaben über 20 Stationen. „Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen“, sagt Radic. „Es geht um Spaß an Sport und Spiel.“ Jeder, der mitmache, sei ein Sieger und werde mit Teilnahmeurkunde und kleinem Präsent belohnt.

Auch sei es nicht verpflichtend, alle Olympiade-Stationen zu absolvieren. Gemacht wird, was gefällt und geschafft wird – gilt als Devise. Wer sich allerdings die Medaillen der Biber-Olympiade holen will, solle schon fleißig Punkte sammeln. Um hier einen Ausgleich zwischen trainierten Startern im besten Sportalter und Kindern, sowie Omis und Opis zu ermöglichen, werden die geholten Punkte neu verrechnet mit Altersdifferenz nach der sogenannten „Biber-Formel“. Wie dieser Algorithmus allerdings aussieht und funktioniert, das wissen augenblicklich nur die Veranstalter aus dem „innersten Zirkel“.

Neben den Biber-Olympioniken können sich auch Besucher aus dem Publikum sportlich betätigen: Beim Flashmob mit dem „Bewegungskombinat“ ganz ungezwungen und je nach Lust und Laune.

Auch ein Aufstieg bis hoch auf den Rathausturm ist nöglich

Neben gesundheitsfördernder Bewegung können die Gäste des Generationenfestes am 24. Mai auch Informationen, Aus- und Einblicke genießen. Denn die Stadt Dessau-Roßlau öffnet die Rathaus-Pforten zum „Tag der offenen Tür“. So sind ab 10.30 Uhr auch Rathausführungen möglich. Wer gut zu Fuß und „bei Puste“ ist, kann sich auch der Besteigung des Rathausturmes anschließen und oben den Panoramablick auf die Stadt genießen. Weiterhin gibt es im Ratssaal eine Ausstellung zu sehen mit Informationen zur Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau.

Und außerdem lädt nebenan die Hauptbibliothek zum Bilderbuchsamstag ein. Um 14.30 Uhr wird in der Phonothek die Geschichte von der „Kleinen Biene Nimmersatt“ zu hören sein und um 15 Uhr im benachbarten Garten eine Blumenweide angelegt. Um 16.30 Uhr erzählt dann ein Puppentheaterstück von den Abenteuern von Biene Maja, freut sich auch Tom Weiß als Leiter der Stadtbibliothek Dessau aufs Sport- und Kulturfest der Generationen.

Dass wieder viel los sein wird rund um den Marktplatz, wünscht sich mit Timo Triepel auch der Chef der Volkssolidarität 92 Dessau-Roßlau bei der Vorstellung des Programms jüngst in der Stadtbibliothek. Seine Senioren hätten im Vorjahr viel Freude am Fest auf dem Marktplatz gehabt. Vor allem die gute Durchmischung von Jung und Alt habe den älteren Damen und Herren sehr gut gefallen.

„Wir wollen die Generationen mit gemeinsamen Aktivitäten zusammenzuführen, das gegenseitige Verständnis füreinander fördern und vor allem den Spaß an Bewegung, unabhängig vom Alter, vermitteln“, so die Intention der Veranstalter.

Bereits jetzt online zur Teilnahme anmelden

Wer an der Biber-Olympiade teilnehmen will, wird bereits jetzt um eine Online-Anmeldung gebeten. „Das spart am Tag viel Zeit und Schreibarbeit“, ermuntert Vanja Radic die Frühentschlossenen, sich schnell bei der Biber-Akademie zu melden. Ganz Schnelle können noch auf zwei kostenlose Tickets für das letzte Heimspiel der DRHV-Bundesliga-Handballer am 25. Mai gegen die HSG Konstanz in der Anhalt-Arena hoffen.

Hinzu kommt obendrein noch ein Gewinnspiel der Stadtsparkasse: Die Namen der Schule oder Kindertagesstätte der Kinder werden in einer Losbox bei der Abgabe der Stationen-Laufzettel gesammelt. Die Einrichtung mit den meisten Teilnehmern bei der Biber-Olympiade gewinnt 500 Euro.

Anmeldung online unter: www.biber-akademie.de