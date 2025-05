Studenten und Mitarbeiter der Hochschule Anhalt haben von der Tiergartenbrücke und Umgebung einen digitalen Zwilling erstellt und mit Blick auf die Buga 2035 erste Ideen zur Umfeldgestaltung visualisiert. Was sie vorschlagen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Mulduferrandstraße, die heutige B185 entlang der Mulde, war für die Stadtplaner der 1970er Jahre Prestigeprojekt und Ausdrucksmittel moderner sozialistischer Stadtplanung. Schon seit längerer Zeit wird durchaus Kritik daran laut. Vor allem, wenn es darum geht, die Mulde wieder näher an das Stadtzentrum zu rücken und mehr Leben am und mit dem Fluss zu ermöglichen, wie das auch in der Vergangenheit schon der Fall war.