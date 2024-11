Die Familienweihnacht auf dem Marktplatz in Gräfenhainichen ist traditionell an beiden Tagen sehr gut besucht.

Gräfenhainichen/MZ/AH. - Die Adventszeit wirft Schatten voraus. Auch in Gräfenhainichen und den Ortsteilen laufen die Vorbereitungen für Weihnachtsmärkte auf Hochtouren. Ein Extra-Bonbon werden die Gäste der Familienweihnacht auf dem Gräfenhainichener Markt genießen können.

Zschornewitz & Schköna

Den Anfang aber machen Zschornewitz und Schköna am 30. November. In Zschornewitz wird von 15 bis 20 Uhr auf den Festplatz geladen. Neben weihnachtlicher Musik und Markttreiben wird ein Kinderprogramm mit der „Hexe Krepelkirsche und dem Räuber Fürchtenix“, ein Glücksrad und das Verschicken von Weihnachtswünschen angekündigt.

Ebenfalls ab 15 Uhr wird in Schköna Adventssingen in der Kirche und eine „Schwibbogen“-Ausstellung angeboten. Außerdem wird traditionell auf dem Schulhof ein Adventsmarkt „mit vielen schönen Dingen“ aufgebaut.

In der Kernstadt

Am 7. und 8. Dezember wird in der Kernstadt zur Familienweihnacht geladen. Der Höhepunkt dabei wird dieses Jahr die MDR Jump Weihnachstmarkt-Tour sein, die am 7. Dezember ab 17 Uhr Station in Gräfenhainichen macht. Dafür hat der Radiosender mit Philipp Dittberner, Riku Rajamaa von Sunrise Avenue und Hanna Rautzenberg erste Stargäste angekündigt. Durch das Programm werden Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde führen.

„Wir haben nicht damit gerechnet, da wir uns darauf schon einmal beworben hatten“, berichtet Claudia Berg, die bei der Touristinfo der Stadt tätig ist. Für dieses Jahr aber hat die Stadt den Zuschlag erhalten. „Wir haben uns sehr gefreut, dass es geklappt hat.“ Auf andere traditionelle Highlights brauchen die Gäste deswegen aber nicht verzichten. Lediglich der Ablauf der diesjährigen Auflage werde sich etwas ändern. Es gebe insgesamt immer noch viel zu organisieren, berichtet Berg.

Hohenlubast & Jüdenberg

Auf den festlich geschmückten Dorfanger in Hohenlubast wird am 14. Dezember eingeladen. Wie immer werden auch wieder frisch gefällte Weihnachtsbäume aus der Dübener Heide feilgeboten. Zu Beginn wird ab 14 Uhr in der teilsanierten Dorfkirche ein Adventssingen stattfinden. Am selben Tag wird es auch in Jüdenberg weihnachtlich. Von 16 bis 20 Uhr wird zum Schützenhaus am Sportplatz eingeladen. Diverse Verkaufsstände und weihnachtliche Musik werden vorbereitet.