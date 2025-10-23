Baumarkt-Imbiss hört auf Bekannter Imbiss in Wittenberg schließt: Warum „Merkel Grill“ kalt bleibt und was Obi Neues plant
Der Grill auf dem Obi-Parkplatz in Wittenberg bleibt kalt: Imbissbetreiber Dirk Merkel hört auf. Doch der Baumarkt kündigt baldige Nachfolge an. Welche Gründe zur Schließung geführt haben.
Aktualisiert: 23.10.2025, 06:44
Wittenberg/MZ. - Ein letztes Mal werden an diesem Sonnabend die Bratwürste auf dem Grill brutzeln, dann ist Schluss für Imbissbetreiber Dirk Merkel. Nach einigen Jahren verabschiedet sich der Inhaber von „Grill & Imbiss Merkel“ von diesem Standort am Obi-Baumarkt in Wittenberg.