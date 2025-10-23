Der Grill auf dem Obi-Parkplatz in Wittenberg bleibt kalt: Imbissbetreiber Dirk Merkel hört auf. Doch der Baumarkt kündigt baldige Nachfolge an. Welche Gründe zur Schließung geführt haben.

Bekannter Imbiss in Wittenberg schließt: Warum „Merkel Grill“ kalt bleibt und was Obi Neues plant

Letzte Tage am Grill: Nach mehreren Jahren verabschiedet sich Betreiber Dirk Merkel mit seinem Imbiss vom Obi-Parkplatz in Wittenberg. Der Standort soll im Dezember mit neuem Konzept wiederbelebt werden.

Wittenberg/MZ. - Ein letztes Mal werden an diesem Sonnabend die Bratwürste auf dem Grill brutzeln, dann ist Schluss für Imbissbetreiber Dirk Merkel. Nach einigen Jahren verabschiedet sich der Inhaber von „Grill & Imbiss Merkel“ von diesem Standort am Obi-Baumarkt in Wittenberg.