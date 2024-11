Archäologische Entdeckung verlangsamt Bauarbeiten am Schlossplatz: Wie das Tonnengewölbe aus der Festungszeit die geplante Hochwasserschutzmaßnahme der Lutherstadt herausfordert.

Bauarbeiten am Schloss legen Tonnengewölbe frei - Maßnahmen zum Hochwasserschutz verzögern sich

Archäologischer Fund in Wittenberg

Diese Mauer samt Gewölbe ist am 18. Oktober bei Bauarbeiten am Schlossplatz endeckt worden. Die Mauerstrukturen deuten auf eine massive Bauweise hin.

Wittenberg/MZ. - In Wittenberg stößt man bei Bauarbeiten mitunter häufiger auf historische Fundstücke. Doch was Bauarbeiter Mitte Oktober am Schlossplatz entdeckten, war selbst für die Archäologen etwas Besonderes: Teile eines alten Tonnengewölbes und dicke Mauern, die seit Jahrhunderten unter der Erde schlummerten. Diese historischen Relikte sind im Zuge der Bauarbeiten zur Erneuerung der Entwässerungsleitung zwischen dem Wittenberger Eunikepark und der Schlosswiese ans Tageslicht gekommen.