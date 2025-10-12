weather bedeckt
  4. Wittenberg: Werbung für S‑Bahn – aber kaum Betrieb

Bauarbeiten auf der Strecke Bahn wirbt in Wittenberg für S-Bahn: Dabei fahren die derzeit kaum

Die Bahn wirbt in Wittenberg für ihr Nahverkehrsangebot. Ausgerechnet dann, wenn wegen Bauarbeiten kaum noch Züge in der Region fahren. Warum?

Von Julius Jasper Topp Aktualisiert: 12.10.2025, 16:57
Die Bahn wirbt in Wittenberg für die S-Bahn. Allerdings fährt noch bis Mitte Dezember kaum ein Zug.
Die Bahn wirbt in Wittenberg für die S-Bahn. Allerdings fährt noch bis Mitte Dezember kaum ein Zug. (Foto: Jana Dürr)

Wittenberg/MZ. - Wer mit offenen Augen durch Wittenberg läuft, hat die Plakate vielleicht schon gesehen: Unter anderem in der Berliner Straße ist in dieser Woche Plakatwerbung für das Nahverkehrsangebot der Deutschen Bahn aufgehängt worden. Unter dem Logo „Öfter Öffis“ wirbt die Bahn für ihre S-Bahn-Angebote. Nur: In der Region mag das dem ein oder anderen eher höhnisch vorkommen.