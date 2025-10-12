Die Bahn wirbt in Wittenberg für ihr Nahverkehrsangebot. Ausgerechnet dann, wenn wegen Bauarbeiten kaum noch Züge in der Region fahren. Warum?

Bahn wirbt in Wittenberg für S-Bahn: Dabei fahren die derzeit kaum

Die Bahn wirbt in Wittenberg für die S-Bahn. Allerdings fährt noch bis Mitte Dezember kaum ein Zug.

Wittenberg/MZ. - Wer mit offenen Augen durch Wittenberg läuft, hat die Plakate vielleicht schon gesehen: Unter anderem in der Berliner Straße ist in dieser Woche Plakatwerbung für das Nahverkehrsangebot der Deutschen Bahn aufgehängt worden. Unter dem Logo „Öfter Öffis“ wirbt die Bahn für ihre S-Bahn-Angebote. Nur: In der Region mag das dem ein oder anderen eher höhnisch vorkommen.