Bad Schmiedeberg/DUR. - In Bad Schmiedeberg ist es am Montagabend gegen 18.30 Uhr in der Kirchstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Ein 37 Jahre alter Mann soll eigenen Angaben zufolge "grundlos" von einem Unbekannten in Begleitung eines Boxers angesprochen worden sein. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte den Hund von der Leine gelöst und ihn auf den 37-Jährigen gehetzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Hund soll versucht haben, das Opfer zu beißen. Außerdem soll der unbekannte Täter ihn mit der Leine geschlagen haben, heißt es weiter. Anschließend sei der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Neustraße weggefahren.

Der 37-Jährige beschreibt den Angreifer wie folgt:

35 bis 40 Jahre

Dreitagebart

etwa 83 Zentimeter

dunkle Haare

rotes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck

schwarze lange Jogginghose

schwarze Sonnenbrille

Der 37-Jährige trug laut Polizei Kratzverletzungen davon. Er habe ärztliche Hilfe abgelehnt.