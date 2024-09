Autohaus in Wittenberg wird erpresst: Bitcoin gefordert

Wittenberg/MZ - Am 26. Eptember wurde per Email ein Autohaus in Wittenberg erpresst.

Ein unbekannter Täter forderte die Zahlung einer dreistelligen Summe von Bitcoin, anderenfalls wurde angedroht diverse Daten aus dem IT-System des Autohauses zu entwenden bzw. zu blockieren. Diese Erpressung wurde bei der Polizei angezeigt. Ein Schaden entstand bisher nicht.