Autofahrer zeigt einen Passanten an, weil der ihm absichtlich im Weg gestanden haben soll. Der Fußgänger hat eine andere Sicht auf die Dinge.

Autofahrer zeigt Passanten in der Wittenberger Schlossstraße an, weil er im Weg steht

Gibt es zu viel Verkehr in der Fußgängerzone? Oder sollte es Autofahrern gar leichter fallen, hier fahren zu dürfen?

Wittenberg/MZ. - Wie verkehrsberuhigt sollte die Wittenberger Innenstadt sein? Diese Frage wird immer wieder aufgeworfen. Jetzt gibt es einen etwas kuriosen Fall. Ein Fußgänger wird von einem Autofahrer angezeigt, weil er ihm im Weg gestanden haben soll. Beide Seiten sehen sich im Recht. Doch bleibt die Frage: Sind zu viele Autos in der Fußgängerzone unterwegs?