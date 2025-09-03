weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Kunstausstellungen „Meine Welten“ von Inna Philippeit und „Kleine Welten – Große Welten“ von Silvia Topanka-Freihube und Bertram Freihube werden in der Galerie der Stadtwerke eröffnet.

Von Jana Dürr 03.09.2025, 09:30
Silvia Topanka-Freihube und Bertram Freihube (l.) mit Joachim Herrmann
Silvia Topanka-Freihube und Bertram Freihube (l.) mit Joachim Herrmann (Foto: Jana Dürr)

Wittenberg/MZ. - Wo andere Ferien machen, dorthin fährt auch das Künstler-Paar Silvia Topanka-Freihube und Bertram Freihube in den Urlaub – und zum Arbeiten: nach Südfrankreich! „Man kann sich nicht immer neu erfinden, aber weiterentwickeln“ erklärt Topanka-Freihube zur jüngsten Vernissage einer Doppelausstellung in den Fluren der Stadtwerke von Wittenberg.