Kunstausstellungen „Meine Welten“ von Inna Philippeit und „Kleine Welten – Große Welten“ von Silvia Topanka-Freihube und Bertram Freihube werden in der Galerie der Stadtwerke eröffnet.

Wittenberg/MZ. - Wo andere Ferien machen, dorthin fährt auch das Künstler-Paar Silvia Topanka-Freihube und Bertram Freihube in den Urlaub – und zum Arbeiten: nach Südfrankreich! „Man kann sich nicht immer neu erfinden, aber weiterentwickeln“ erklärt Topanka-Freihube zur jüngsten Vernissage einer Doppelausstellung in den Fluren der Stadtwerke von Wittenberg.