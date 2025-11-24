Protestbewegung „Weißer Kreis“ Ausreiseantrag in der DDR: Monika Lembke liest in Wittenberg aus ihrem Buch
Monika Lembke war Teil der Protestbewegung „Weißer Kreis“. Über die Zeit in der DDR hat sie ein Buch geschrieben. Darin wird auch der Selbstmord ihres Sohnes thematisiert.
24.11.2025, 14:00
Wittenberg/MZ. - Die Konrad-Adenauer-Stiftung erinnert im 35. Jahr der deutschen Wiedervereinigung in einer Veranstaltungsreihe besonders an die Opfer des DDR-Unrechts. In Wittenberg hat es eine Buchlesung zur Jenaer Ausreisebewegung „Weißer Kreis“ gegeben.