weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Protestbewegung „Weißer Kreis“: Ausreiseantrag in der DDR: Monika Lembke liest in Wittenberg aus ihrem Buch

Protestbewegung „Weißer Kreis“ Ausreiseantrag in der DDR: Monika Lembke liest in Wittenberg aus ihrem Buch

Monika Lembke war Teil der Protestbewegung „Weißer Kreis“. Über die Zeit in der DDR hat sie ein Buch geschrieben. Darin wird auch der Selbstmord ihres Sohnes thematisiert.

Von Elke Witt 24.11.2025, 14:00
Monika und Dietrich Lembke im Leipziger „Zeitgeschichtlichen Forum“ vor einem der Koffer, den sie bei Ihrer Ausreise aus der DDR nutzten.
Monika und Dietrich Lembke im Leipziger „Zeitgeschichtlichen Forum“ vor einem der Koffer, den sie bei Ihrer Ausreise aus der DDR nutzten. Foto: Elke Witt

Wittenberg/MZ. - Die Konrad-Adenauer-Stiftung erinnert im 35. Jahr der deutschen Wiedervereinigung in einer Veranstaltungsreihe besonders an die Opfer des DDR-Unrechts. In Wittenberg hat es eine Buchlesung zur Jenaer Ausreisebewegung „Weißer Kreis“ gegeben.