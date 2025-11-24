Monika Lembke war Teil der Protestbewegung „Weißer Kreis“. Über die Zeit in der DDR hat sie ein Buch geschrieben. Darin wird auch der Selbstmord ihres Sohnes thematisiert.

Ausreiseantrag in der DDR: Monika Lembke liest in Wittenberg aus ihrem Buch

Monika und Dietrich Lembke im Leipziger „Zeitgeschichtlichen Forum“ vor einem der Koffer, den sie bei Ihrer Ausreise aus der DDR nutzten.

Wittenberg/MZ. - Die Konrad-Adenauer-Stiftung erinnert im 35. Jahr der deutschen Wiedervereinigung in einer Veranstaltungsreihe besonders an die Opfer des DDR-Unrechts. In Wittenberg hat es eine Buchlesung zur Jenaer Ausreisebewegung „Weißer Kreis“ gegeben.