Auf dem Weg in den Krieg? Güterzug mit Panzern rollt an Wittenberg vorbei

Ein Güterzug mit Panzern beladen ist am Wittenberger Altstadtbahnhof vorbeigefahren und hat dabei viel Aufsehen erregt. Wohin die Panzer ausgeliefert werden, hat die MZ von der Bundeswehr in Erfahrung gebracht.

Wittenberg/MZ - Ein mit Panzern beladener Güterzug, der am Montagvormittag am Altstadtbahnhof in Wittenberg vorbeirollte, hat für viel Aufsehen und Gesprächsstoff in Sozialen Medien gesorgt. Menschen blieben stehen und zückten ihre Handys, um das ungewöhnliche Bild, dass sich ihnen gegen 10 Uhr vormittags bot, auf Fotos festzuhalten. Was hat es mit dem Güterzug auf sich? Besteht ein Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine?