In Kemberg fehlt ärztliche Vertretung für erkrankten Hausarzt. Patienten sollen in 100 Kilometer entfernte Praxen ausweichen. Ärztekammer spricht von „unzumutbarer Lösung“. Was Patienten in diesen und anderen Fällen tun können.

Arzt krank, keine Vertretung – medizinische Versorgung in Kemberg bricht ein: Was Patienten tun können

Das Ärztehaus in Kemberg: Hier befindet sich die Praxis von Carsten Bettermann, die derzeit wegen Krankheit geschlossen ist. Eine Vertretung vor Ort gibt es nicht mehr. Patienten müssen nach Leipzig oder Weißenfels ausweichen.

Kemberg/MZ. - In Kemberg droht ein medizinischer Notstand. Schon seit mehreren Wochen ist die Hausarztpraxis von Dr. Carsten Bettermann geschlossen. Der Kemberger Allgemeinmediziner ist krankgeschrieben. Laut Aushang bis zum 19. November. In den vergangenen sechs Wochen hatte die „MED:ON MVZ Sachsen & Sachsen-Anhalt GmbH“, bei der der Hausarzt angestellt ist, die Versorgung über regionale Vertretungen organisiert. Ärzte aus der Umgebung sprangen ein und hielten den Betrieb notdürftig am Laufen. Doch seit dieser Woche Montag ist auch diese Notlösung beendet. Was Patienten in dieser Situation tun können.