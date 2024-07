Autofahrer fühlen sich nach vermeintlicher Straßenfreigabe am „Pannenkreisel“ in Bergwitz von Kreisverwaltung vorgeführt. Die steht nicht in der Schuld. Gespräch mit LSBB wird angekündigt.

Ärger um Freigabetermin: Warum Kreisel an B100 bei Bergwitz am Freitag trotz Freigabe gesperrt ist

Sanierungsarbeiten am Kreisverkehr in Bergwitz

Am Montag ist der Kreisverkehr an der B 100 bei Bergwitz freigegeben worden – eine Woche früher als geplant. Ebenheitsmessung steht noch aus.

Bergwitz/MZ. - Die Sperrung am Kreisverkehr B 100 bei Bergwitz ist am Montag aufgehoben worden. Dies teilten auf Anfrage der MZ sowohl die Kreisverwaltung als auch die zuständige Landesstraßenbaubehörde (LSBB) mit. Noch vor wenigen Tagen hatte es widersprüchliche und verwirrende Angaben in Bezug auf eine Fertigstellung der Fahrbahnsanierung des rund drei Millionen Euro teuren Kreisels gegeben – mit der Folge, dass etliche Autofahrer vorigen Freitag vor einem noch immer versperrten Kreisel standen. Die nächste Panne am „Pannenkreisel“ also?