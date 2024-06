Am Donnerstag gibt es kurzfristige Wartungsarbeiten im Versorgungsgebiet von Wittenberg-net. Was Kunden beachten müssen.

Wittenberg/MZ - Am Donnerstagmorgen informieren die Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg in einer Pressemitteilung darüber, dass als Folge des am Mittwoch vorgefallenen kurzen Versorgungsausfalls von wenigen Minuten im Versorgungsgebiet der wittenberg-net am Donnerstag sehr kurzfristig dringende, nicht aufschiebbare Wartungsarbeiten an Komponenten in dem Netz durchgeführt werden müssen. Im Zeitraum von 10:30 bis 14:30 Uhr kann es daher sporadisch zu kurzen Ausfällen bei Internet sowie der ausgehenden und eingehenden Telefonie im Netzgebiet kommen (je ca. 15 Minuten).

Die Kundenhotline der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg wird unter der Nummer 0800/759 0800 erreichbar sein. Im Fall von Gasgeruch wird darum gebeten in dieser Zeit direkt die Nummer der Feuerwehr - 112 anzurufen.

Die wittenberg-net bemühe sich die Ausfallzeit so kurz wie möglich zu halten und dankt den Kundinnen und Kunden für Ihr Verständnis. Am zeitigen Nachmittag teilte das Unternehmen mit, dass die Wartungsarbeiten seitens der wittenberg-net erfolgreich abgeschlossen wurden, "so dass ab sofort wieder alle Dienste (Internet und Telefonie) uneingeschränkt im Netzgebiet der wittenberg-net zur Verfügung stehen".