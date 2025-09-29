2025 ist ein Rekordjahr für die Streuobstwiesen im Kreis Wittenberg. Doch wer seinen Vorrat in Saft verwandeln will, hat es mitunter schwer. Wo Gartenbesitzer Äpfel noch loswerden können.

Äpfel im Überfluss - Wo noch Most daraus wird

Aus vielen Äpfeln wird Saft: Im Landkreis Wittenberg gibt es dafür nur noch wenige Annahmestellen.

Wittenberg/MZ. - Die Obstbäume biegen sich, die Äste ächzen. 2025 ist eines dieser Jahre, in denen Äpfel im Überfluss vom Baum kullern. Für Gartenbesitzer im Kreis Wittenberg stellt sich damit eine eigentlich alte, aber plötzlich wieder drängende Frage: Wohin nur mit all dem Obst?