  4. Geplanter Elektrolyseur „Greenroot“: Ansturm bei Info-Abend zu Wasserstofferzeugung in Wittenberg

In Apollensdorf informieren Projektverantwortliche über das weitere Vorgehen zum geplanten Milliardenprojekt Greenroot in Wittenberg. Dabei geht es auch um eine Stromtrasse.

Von Julius Jasper Topp 21.08.2025, 10:04
Zahlreiche Besucher trotz Hitze und beengten Räumlichkeiten
Zahlreiche Besucher trotz Hitze und beengten Räumlichkeiten (Foto: Julius Topp)

Wittenberg/MZ. - Der Leipziger Energieversorger VNG und das niederländische Partnerunternehmen HyCC rücken mit einem guten Dutzend Experten für das geplante Wasserstoff-Milliardenprojekt „Greenroot“ (deutsch: grüne Wurzel) auf dem Gelände des ehemaligen Wasserwerks in Wittenberg an. Nur dem Interesse der Anwohner können auch die kaum Herr werden.