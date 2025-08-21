In Apollensdorf informieren Projektverantwortliche über das weitere Vorgehen zum geplanten Milliardenprojekt Greenroot in Wittenberg. Dabei geht es auch um eine Stromtrasse.

Wittenberg/MZ. - Der Leipziger Energieversorger VNG und das niederländische Partnerunternehmen HyCC rücken mit einem guten Dutzend Experten für das geplante Wasserstoff-Milliardenprojekt „Greenroot“ (deutsch: grüne Wurzel) auf dem Gelände des ehemaligen Wasserwerks in Wittenberg an. Nur dem Interesse der Anwohner können auch die kaum Herr werden.