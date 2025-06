Mit einem erschreckend hohen Alkoholwert ist ein 48-Jähriger am Pfingstsonntag in Wittenberg unterwegs gewesen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und stellte den Führerschein sicher.

An Pfingstsonntag in Wittenberg: Mann mit irrem Promillewert gestoppt

Wittenberg/MZ - Mit einem Atemalkoholwert von 3,16 Promille ist ein Autofahrer am Sonntagabend in Wittenberg gestoppt worden.

Wie das Wittenberger Polizeirevier am Dienstag mitteilte, war der 48-Jährige zuvor durch auffälliges Verhalten an einer Ampel in der Berliner Straße aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle um 22.15 Uhr bestätigte ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest den Verdacht auf Trunkenheit am Steuer.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Dem Mann wurde zudem untersagt, weiter fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge zu führen.